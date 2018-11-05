Степанакерт приветствует референдум в Новой Каледонии

Степанакерт, , 19:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) приветствует референдум, проведенный во французской Новой Каледонии, как очередное проявление реализации закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов права на самоопределение народов.

В заявлении МИД Нагорно-Карабахской Республики, в частности, говорится:

«Признание и реализация этого фундаментального права являются нормой в демократическом обществе.

Вне зависимости от результатов, проведение в Новой Каледонии референдума о независимости вновь подтверждает, что реализация права народов на самоопределение является наиболее оптимальным способом разрешения подобных вопросов.

Международное признание факта реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение должно стать основой урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, что будет способствовать сдерживанию агрессивных устремлений Азербайджана, а также обеспечит необратимость мирного урегулирования конфликта, региональную стабильность и безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября избирателям в Новой Каледонии предстояло ответить на вопрос, хотят ли они полного суверенитета и независимости региона от Франции. В пользу такого решения выступают, в основном, коренные жители островов.

В итоге сторонники независимости Новой Каледонии от Франции потерпели поражение на референдуме.

Против выхода архипелага из-под власти Парижа высказались 56,4% избирателей. Явка составила 80,63%.

Голосование сопровождалось беспорядками в некоторых населенных пунктах. Неизвестные бросали в избирательные участки камни и сожгли несколько автомобилей.

Франция колонизировала тихоокеанскую Новую Каледонию в 1853 году. Сегодня это особое административно-территориальное образование в составе страны, включающее крупный одноименный остров и мелкие острова в Меланезии.

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