Террористы и «Белые каски» готовят провокации в Сирии — Небензя

Нью-Йорк, США, , 19:50 — REGNUM Провокации с применением химического оружия в районе сирийского Идлиба продолжают готовить террористы и представители неправительственной организации «Белые каски». Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Продолжает поступать (из Сирии) тревожная информация», — отметил российский дипломат.

По его словам, злоумышленники не прекращают свои приготовления к провокациям с применением отравляющих веществ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 г. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о наличии хлора у членов незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб.

По данным ведомства, террористы планируют использовать отравляющее вещество для провокаций против правительства Сирии.

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