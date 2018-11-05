Казахстан и Эстония оценили совместные перспективы в сфере цифровизации

Астана, , 19:06 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 5 ноября в ходе встречи со своим эстонским коллегой Юрием Ратасом в Астане заявил о заинтересованности страны в обмене опытом в сфере цифровизации, особенно по вопросам подготовки ИТ-специалистов, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Ратас прибыл в Казахстан с первым официальным визитом для участия в форуме Digital Bridge и презентации Международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub.

В ходе встречи главы правительств двух стран обсудили вопросы расширения сотрудничества в информационно-технологической отрасли и цифровизации важных секторов экономики, таких как сфера образования, здравоохранения, торговли, транспорта и логистики. Также были рассмотрены перспективы взаимодействия в области сельского хозяйства и автоматизации таможенного декларирования.

По данным пресс-службы премьер-министра Казахстана, за январь-август 2018 года товарооборот между Казахстаном и Эстонией составил $21,7 млн (экспорт — $4,7 млн, импорт — $17 млн). За период с 2005 г. по II кв. 2018 г. валовый приток прямых инвестиций из Эстонии в Казахстан составил $70,2 млн. В Казахстане зарегистрировано более 70 совместных предприятий с участием эстонского капитала.