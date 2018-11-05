Испанское СМИ: Парламентские выборы в США – референдум о судьбе Трампа

Мадрид, , 18:26 — REGNUM В этот вторник, 6 ноября, американцы будут выбирать конгрессменов, губернаторов штатов, а также ряд местных представителей власти. Однако прежде всего эти выборы станут судом над «трампизмом», который определит будущее президента США, пишет испанское издание ABC.

Если бы на этой неделе некто вышел из комы, он мог бы подумать, что на дворе осень 2020 года и вопрос стоит о переизбрании Дональда Трампа. Ходя имя лидера США и не значится в избирательных бюллетенях этих парламентских выборов, в них все равно как будто присутствует его фигура и будущая политика. Во вторник возле избирательных урн будет проходить настоящий суд над его деятельностью на посту президента: грандиозной с точки зрения одних, позорной для других, но, вне всяких сомнений, поделившей Штаты на два лагеря. Результат этого своеобразного референдума определит, сколько пространства для маневра будет у Трампа во второй половине президентского срока, и заложит основы для его возможного переизбрания.

Достаточно сказать, что Трамп едва ли вылезал из своего костюма для публичных выступлений этой осенью. Новый сценарий избирательной кампании появлялся чуть ли не каждые два дня. За период с 6 сентября по сегодняшний день президент США лично возглавил 30 митингов. «Меня нет в бюллетенях, но я как будто там есть, потому что это также референдум обо мне», — недавно сказал он в ходе митинга в Миссисипи. «Представьте, что это голосование за меня», — откровенно попросил Дональд Трамп своих сторонников.

Исполнить его просьбу будет несложно, подчеркивает ABC. С момента вступления в президентскую гонку в июне 2015 года Трамп буквально захватил все американские политические выступления и дискуссии, которые отныне вращаются вокруг него. Его сторонники в партии республиканцев перенимают его тон и манеру вести кампании, а ненавидящие политика либеральные СМИ без устали цитируют его провокационные высказывания, расистские и сексистские выпады, а также утечки информации о хаосе, творящемся в Белом доме.

Фигура Трампа возвышается над обеими партиями: его сторонники быстро лишили поддержки других кандидатов-республиканцев, которым ничего не осталось, кроме как присоединиться к своему скандальному лидеру, а демократы соревнуются друг с другом в том, кто из них больший «анти-Трамп».

Тем временем в бюллетенях будут стоять имена кандидатов в конгресс и в сотни других государственных органов — избираться будут и губернаторы штатов, и менее важные представители власти вплоть до членов окружных советов. Полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента), состоящая из 435 членов, а Сенат (верхняя палата) обновит свой состав на треть.

Ход избирательной кампании 2018 года был достаточно непредсказуем. В частности, он омрачился историей с караваном мигрантов, вызвавшей очередные неоднозначные высказывания президента, и эпизодами насилия: бомбами, посланными лидерам демократов, и массовыми убийствами в синагоге в Питтсбурге. Общество получило агрессивное послание от действующего лидера США — каким образом оно сказалось на настроениях избирателей, покажут выборы.