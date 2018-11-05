В Эстонии решают, как наказать резервистов-уклонистов

Таллин, , 17:51 — REGNUM В Эстонии обсуждают результаты внезапных учений Okas 2018 («Шип-2018»), в которых в итоге приняло участие порядка 1250 резервистов. Отдельное внимание СМИ уделяют не столько самим учениям, которые названы успешными, сколько отсутствию части резервистов. Как пишет Postimees, силам обороны не удалось связаться с почти сотней резервистов.

По завершению учений, пресс-служба Сил обороны сообщила, что теперь данные о количестве явившихся на учениях обнародоваться не будут.

«Мы решили, что сегодня и в дальнейшем из соображений безопасности мы не будет приводить точных цифр, которые детально характеризуют деятельность и состав подразделения», — объяснил капитан Айво Вахеметс.

Он признал, что не все призванные резервисты явились — около сотне не удалось передать повестки.

«Теперь выясняем, по какой причине. Это выясняется, поскольку неполучение повестки никого не оправдывает. Резервисты обязаны предоставлять свои верные контактные данные», — сказал Вахеметс.

Если выяснится, что резервист отсутствовал на учения без уважительной причины, его может ждать денежный штраф до 300 штрафных единиц, отметил Вахеметс. Одна штрафная единица равняется четырем евро, поэтому за необоснованное отсутствие грозит штраф до 1200 евро.

По словам Вахеметса, были и те, кто после получения повестки связались с Силами обороны и объяснили, почему не могут явиться на учения. Таким резервистам Вахеметс напомнил, что им еще надо представить доказательства, что их отсутствие было обоснованным.