В Госдуме призывают чиновников следить за высказываниями

Москва, , 17:48 — REGNUM В Госдуме считают, что главе департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких должны объявить выговор — как минимум, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Нужно разобраться, понять, действительно ли у нее такая позиция. Губернатор должен вникнуть в ситуацию и принять меры — как минимум объявить выговор. И конечно, нужно оценить ее вклад в молодежную политику Свердловской области, если он есть. И следует больше судить по тому, что она сделала для молодежи», — считает член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Он отметил, что «чиновник любого уровня должен быть крайне аккуратен в своих высказываниях, следить за тем, что, как и где заявлять».

"Государственный чиновник, высказавший подобное, или имеет недостаточную компетенцию или пытается переложить с себя ответственность. Конкретной чиновнице с таким жизненным подходом к работе, если она высказала его точно и ее слова не вырваны из контекста всей встречи, следует задуматься, на правильном ли она находится месте», — рассуждает депутат.

Высказывание региональной чиновницы вызвало широкий общественный резонанс, в Госдуме надеются на «адекватные выводы» властей Свердловской области, в то же время губернатор Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.

Широкую общественную негативную реакцию вызвало высказывание министра занятости и труда Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что пенсионерам нужно научиться жить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Чиновница была уволена.

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