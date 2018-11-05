Госсекретарь США назвал страны – исключения из антииранских санкций

Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Официальный Вашингтон «разрешил» ряду стран временно не соблюдать ограничительные меры, введенные против Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге для иностранных сотрудников СМИ.

По словам дипломата, власти США намерены сделать исключения для Японии, Южной Кореи, Турции, Индии, Китая, Италии, Греции и Тайваня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции США в отношении Исламской Республики Иран, касающиеся экспорта иранской нефти в другие страны, вступили в силу с 5 ноября. Ограничительные меры были введены после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки.

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