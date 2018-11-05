Чиновница извинилась за слова о том, что государство не должно молодёжи

Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM Директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких извинилась за свою фразу о том, что государство ничего не должно молодёжи. По её словам, они были сказаны с целью усилить мотивацию молодых людей развиваться самостоятельно, а не только надеяться на государство.

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно: «Государство Вам ничего не должно», и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство», — цитирует Ольгу Глацких «Областная газета».

Чиновница считает, что фразы о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать, были вырваны из контекста. По её словам, не только государство должно помогать молодым людям, но и сами они должны проявлять инициативу и быть активными. Государство в этом плане является помощником. А вот инициатива должна идти от молодёжи. Молодые люди должны меньше рассчитывать на государство и больше прилагать собственные усилия для своего развития и достижения результата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фраза, ставшая скандальной, прозвучала в Кировграде на круглом столе с участием представителей молодёжных объединений. Слова Ольги Глацких вызвали широкий резонанс и негативную оценку, в том числе и среди депутатов Госдумы.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о том, что сожалеет об этих словах, и назвал их некорректными. Вместе с тем он изучит запись целиком, чтобы спокойно разобраться в ситуации и сделать соответствующие оргвыводы.

Ранее министр занятости и труда Саратовской области Наталья Соколова лишилась должности за заявление о том, что пенсионерам нужно научиться жить на 3,5 тыс. рублей в месяц.

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