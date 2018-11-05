Санкции США обескровят Иран к марту-апрелю 2019 года

Станислав Стремидловский, , 18:37 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 29 октября — 4 ноября 2018 года стали: папа Франциск прокомментировал идущий в США караван мигрантов; йеменские повстанцы в войне винят американцев; католические лидеры Святой земли против признания Израиля национальным государством евреев; болгарские конфессии критикуют новые правила в религиозной сфере; консервативные раввины осудили появление вице-президента США Майка Пенса рядом с «евреями за Иисуса».

Папа Римский Франциск встретился с участниками XV Генерального капитула Конгрегации миссионеров святого Карла Борромео, передают Vatican News (Ватикан). Понтифик отложил в сторону подготовленный текст и говорил экспромтом о злободневных проблемах мира и Церкви, начав с «каравана, который направляется из Гондураса в США»: «Мигрант обычно стремится идти в группе. Иногда он вынужден продвигаться в одиночку, но все же естественнее быть в группе, потому что так мигранты чувствуют себя сильнее. Это и есть община. В футболе существует роль «свободного» игрока, который может двигаться согласно моменту, но у вас нет таких возможностей: «свободные» у вас терпят неудачу. Всегда должна быть община. Всегда нужно быть в общине, потому что ваше призвание предназначено именно для мигрантов, которые собираются в группы. Чувствуйте себя мигрантами. Мигрантами в нужде, мигрантами перед Господом и между собой. Именно поэтому нужно находиться в группе». Призвав миссионеров рисковать, как это делают мигранты, Франциск отметил, что монашествующие должны учить людей принимать иностранцев, особенно перед лицом неприятия и «многочисленных проявлений торговли людьми». Папа поделился своим опытом: он также был сыном мигрантов; по его словам, Аргентина — это своеобразный «коктейль миграционных волн». На протяжении веков мигранты созидали страны, так было и с Европой. Миссионеры должны черпать из собственного опыта пребывания за границей, «что значит быть странниками» и отсюда — как следует принимать беженцев и мигрантов.

Постоянный наблюдатель от Святого престола при ООН архиепископ Бернардито Ауса выступил в Нью-Йорке на заседании комитета по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Он заявил о серьезной обеспокоенности Святого престола перед лицом очевидного всплеска настроений, которые, казалось, ушли в прошлое: «Подозрительности, страха, презрения и даже ненависти к отдельным лицам или группам, судимым по их этнической, национальной или религиозной принадлежности. Как следствие, эти люди считаются недостаточно достойными для полноценного участия в общественной жизни». Такие настроения «очень часто вдохновляют на акты нетерпимости, дискриминации или отвержения». Нередко случается, отметил представитель Ватикана, что «политики поддаются искушению использовать страхи и объективные трудности определенных групп, давая иллюзорные обещания для недальновидных электоральных интересов. Серьезность этого явления не может оставить нас равнодушными», — подчеркнул прелат, призвав к уважению достоинства каждого человека, укреплению культуры встречи и к «открытости к другим при взаимном уважении». Особая ответственность возложена на лидеров мировых религий, призванных распространять среди своих верных «этические принципы и ценности, начертанные Богом в человеческом сердце». К сожалению, подчеркнул Ауса, «духовные лидеры и верующие не всегда принимают на себя эту ответственность»: случались «акты нетерпимости, мотивированные религией»; даже в наши дни религия может использоваться «в качестве предлога для отторжения, маргинализации и насилия, худшим выражением которого является убийственное безумие, злоупотребляющее именем Бога, чтобы сеять смерть как часть игры господства и власти».

Новые санкции США обескровят Иран. Такое мнение высказал в интервью La Croix (Париж, Франция) специалист по международному праву и Ближнему Востоку Ардаван Амир-Аслани, комментируя вступление в силу с 5 ноября второй волны американских репрессивных мер против Тегерана. Это особенно ударит по иранскому нефтяному сектору, говорит эксперт, и также будет нацелено на Центральный банк Ирана. В целом, по его мнению, «заявленная цель американцев заключается в том, чтобы сделать страну бескровной с точки зрения ее нефтяных доходов, в то же время подвергая остракизму в международной финансовой системе». Было бы опасным добиться полного сворачивания продажи иранской нефти, однако «американцы пытаются продвигаться к этой цели», и «мы можем в марте увидеть прекращение официальных закупок иранской нефти третьими лицами». При этом даже если Тегеран найдет кого-то, готового официально купить их нефть, они не смогут затем перевести средства на свои счета, ни один банк не принимает деньги от Ирана или в Иран. ЕС объявил о создании «специального целевого механизма» (SPV), который облегчит ведение бизнеса между европейскими и иранскими фирмами. Эта система помогает Тегерану не оперировать долларами. Но почему-то европейский бизнес (например, французская Total) не готов пользоваться SPV. «Это означает, что европейский аргумент стал чисто риторическим», — констатирует Амир-Аслани. Но, несмотря на это, европейцы и иранцы поддерживают миф о совместной кооперации, позиционируя это в качестве политической поддержки. Но даже она может вскоре прекратиться. Что касается Тегерана, отмечает эксперт, то иранский народ особенно разочарован президентом Хасаном Рухани, который обещал успехи после соглашения по ядерной программе, подписанного в 2015 году. McKinsey & Company опубликовала доклад, в котором говорилось, что в течение следующих двадцати лет Иран получит почти 1000 миллиардов инвестиций, но не получил даже и пяти. Рухани дискредитирован в глазах иранского населения, а также консервативных кругов, включая верховного лидера Ирана. Безработица, люди видят, что их сбережения снижаются с каждым днем, падает покупательная способность… Страна находится на пороге кризиса. У него все еще есть «подушка», которая может смягчить в ближайшие шесть месяцев ситуацию, но в апреле 2019 года Иран может столкнуться с серьезными проблемами: трудностями с выплатой заработной платы, ростом цен, гиперинфляцией. И тогда, заявляет Амир-Аслани, возникнут проблемы, схожие с теми, что переживает Венесуэле: очень богатая нефтью и газом страна, которая погрузилась в глубокий кризис из-за санкций и проблем с управлением.

Завеса молчания вокруг бойни в Йемене окончательно разрушила страну, констатирует AsiaNews (Рим, Италия). Вашингтон устами государственного секретаря и министра обороны дает сторонам конфликта «30 дней, чтобы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров». Правительство Саны заявляет о готовности возобновить мирные переговоры с шиитскими повстанцами-хуситами в контексте растущего международного давления. Тем временем спустя почти четыре года даже американские газеты наконец-то «открыли» для себя трагедию. The New York Times недавно опубликовала шокирующий фоторепортаж о йеменских жертвах, особенно детях, усохших до состояния кожа да кости. Париж и Лондон приветствовали позитивные изменения отношения к войне, но пока не поступило комментариев от двух стран, спровоцировавших ее, — Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, которые являются союзниками США, Великобритании и Франции. Эр-Рияд и Абу-Даби с самого первого дня военной интервенции в Йемен пользуются поддержкой американцев: разведывательными данными, спутниковыми снимками, материально-технической помощью и другим. Возможно, на местах даже присутствуют военные эксперты, а еще есть воздушные налеты. В этом убеждены повстанцы, которые каждый пуск ракеты в сторону Саудовской Аравии или ОАЭ сопровождают кличем: «Смерть Америке». Военные поражения коалиции во главе с Эр-Риядом и Абу-Даби в битве за контроль над портом Ходейда привели к большим человеческим жертвам с обеих сторон. И, по данным источников издания, вынудили коалицию (особенно Саудовскую Аравию и ОАЭ) вербовать новых наемников в Сомали и других африканских странах. Оказавшись в йеменской трясине, Эр-Рияд и Абу-Даби неоднократно демонстрировали признаки желания уйти, не потеряв лица. Однако то же самое нельзя сказать о хуситах из «Ансар Аллах», которые знают, что они выиграли войну, и которые рассматривают предлагаемые им переговоры как попытку добиться политическими средствами того, чего не смогли получить военными. Хаззам аль-Асад из политического бюро шиитских повстанцев заявил: «Мы очень хорошо знаем, что самолеты, которые убивают женщин и детей, являются американскими самолетами», следовательно, «прекращение агрессии» возможно, если этого захочет Вашингтон, а не Саудовская Аравия или ОАЭ. «Американцы, — заключает он, — пытаются отвлечь внимание от преступлений, совершенных Эр-Риядом в Йемене или убийства журналиста Джамаля Хашогги». И обвиняет Вашингтон в попытках спровоцировать «раздел Йемена», называя это реальной причиной войны со стороны американцев. Остается главный вопрос: как международное сообщество может остановить голод и эпидемии, угрожающие истреблением 23 миллионов ни в чем не повинных людей?

25 высокопоставленных католических лидеров подписали совместное заявление с протестом против принятого Кнессетом закона, устанавливающее Израиль «национальным государством еврейского народа», сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Авторы заявления обращают «внимание властей на простой факт: наши верные, христиане, наши соотечественники, друзы и бахаи, арабы, в не меньшей степени являются гражданами страны наших еврейских братьев и сестер». Католические лидеры упоминают, что арабское меньшинство давно борется со всеми случаями его дискриминации. Однако сегодня баланс серьезно качнулся не в их пользу. Принятый закон создает конституционную и правовую основу для дискриминации определенных групп израильских граждан, делая евреев «привилегированными гражданами». При этом полностью игнорируется тот факт, что есть и другие народы, «которые глубоко укоренены на этой земле». Поэтому авторы заявления просят власти «отменить принятый закон и заверить, что государство Израиль привержено поощрению и защите благосостояния и безопасности всех своих граждан». Среди подписавших послание — архиепископы Жорж Бакуни (мелькиты), Муса аль-Хадж (марониты); Пьербаттиста Пиццебалла (Латинский патриарх Иерусалима), Юсеф Суейф (маронитская община Кипра), а также отце Фрэнсис Патон (кустод Святой земли), Бруна Фасан (президент конференции религиозных женских институтов).

Болгарские католики, православные, протестанты и мусульмане выступили против спорного правительственного решения в религиозной сфере, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия), назвав его нарушением Конституции и неправомерным вмешательством государства во внутренние дела конфессий. По мнению представителя Католической церкви в Болгарии отца Петко Валова, «под предлогом борьбы со всеми формами религиозного экстремизма государство ограничивает свободу вероисповедания». Он отмечает, что «существуют другие способы защиты национальной безопасности, в то время как закон о религии не должен защищать общество от религии, его философия заключается в определении свободы вероисповедания». Новый законопроект, отмечает председатель Конференции католического епископата Болгарии епископ Христо Пройков, предусматривает восстановление практики выдачи разрешений, каковая имела место быть «при коммунистическом правлении», и «несправедливое обращение с зарегистрированными религиозными конфессиями». Наиболее тревожными правилами для католиков являются получение в обязательном порядке разрешений для иностранных священников, полный контроль за всеми поступлениями со стороны управления по делам религиозных конфессий, включая обязательное требование о декларировании источников пожертвований из-за рубежа. Кроме того, болгарские епископы протестовали против предложения ограничить государственные субсидии лишь Православной церковью и исламской общиной, что католики считают «дискриминацией традиционных конфессий в Болгарии». Предлагаемые поправки фактически предусматривают государственную помощь православной общине в размере 5 евро на верующего, католикам — 0,50 евро. Во многих этих положениях с католиками солидаризовалась Болгарская православная церковь. Что касается мусульман, то они озабочены заявлениями о том, что целью новых поправок называют «противодействие радикальному исламу, терроризму и фундаменталистским группировкам, прибывающим из-за рубежа». Ведь, по словам самих болгарских мусульман, в стране до сих пор не было ни одного случая убийства с религиозной мотивацией, ни один мусульманин не был обвинен в таких преступлениях. Тем более у местной общины нет средств, чтобы приглашать учителей из-за рубежа.

Государственный департамент США и ряд конгрессменов удвоили усилия по обеспечению эффективной американской помощи христианским общинам Ирака, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Однако некоторые христианские иракские лидеры жаловались на то, что действия Вашингтона успехом пока не увенчались. Халдейский архиепископ Эрбиля Башар Варда еще в июне объяснял изданию, что ситуация фактически ухудшилась после первоначального обещания вице-президента США Майка Пенса из-за того, что распоряжающееся средствами Агентство США по международному развитию (USAID) наложило вето на предложения местных групп, связанных с Церковью, без объяснения причин. Патриарх Халдейской церкви кардинал Рафаэль Сако также недавно критиковал усилия Вашингтона по оказанию помощи как неэффективные, заявив на Синоде епископов по проблемам молодежи в Ватикане, что американское правительство до сих пор ничего не сделало, чтобы помочь людям вернуться в свои дома. Но тогда же USAID пообещало потратить более 178 млн долларов на поддержку христиан и других уязвимых общин в Ираке. Администратор USAID Марк Грин заявил о несогласии с заявлениями патриарха Сако относительно ситуации. Он встретился с кардиналом в Ватикане после его выступления и рассказал ему о том, что агентство делает. В свою очередь представитель католической группы «Рыцари Колумба» сообщил, что организация выделяет более 700 тысяч долларов на финансирование проектов, разработанных совместно с USAID и направленных на удовлетворение потребностей христиан Ирака и других религиозных меньшинств. Эти средства пойдут на оказание помощи общине езидов в Дохуке, центру по правам собственности при католическом университете Эрбиля (чтобы помочь им вернуть свое имущество), а также восстановить христианские кладбища, разрушенные и оскверненные джихадистами в Северной и Южной Ниневии. Ряд конгрессменов в свою очередь предлагают дополнительные решения, чтобы помочь христианскому меньшинству Ирака в долгосрочной перспективе. Джефф Фортенберри представил резолюцию в палате представителей в начале ноября, которая призывает Вашингтон разработать план миссии по стабилизации и безопасности в регионе и обучить христианские и езидские силы безопасности. Еще один ключевой законодательный акт, направленный на оказание помощи иракским христианам и другим жертвам геноцида со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наконец-то прошел Сенат в начале этого месяца и, как ожидается, будет подписан президентом США Дональдом Трампом.

Еврейские организации выступили против появления Пенса на митинге в Мичигане с Лорен Джейкобс, священником мессианского еврейского движения, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Представители этих организаций утверждают, что дозволение раввину, которого они не признают евреем, вознести молитву в память жертв стрельбы в питтсбургской синагоге сеет религиозное разделение в то время, когда американцы должны стоять рядом с евреями. Проблема в том, что некоторые мессианские евреи могут культурно или этнически быть евреями, но, как и христиане, они поклоняются Иисусу Христу как Мессии. В заявлении Раввинской ассамблеи (международная ассоциация консерваторов-раввинов) говорится, что «так называемый мессианский иудаизм не является еврейским движением, а фраза «Евреи для Иисуса» противоречит тому, что Иисуса Назарянина иудаизм не признает Мессией». Джейкобс молился дважды на республиканском мероприятии 29 октября. Он цитировал Евангелие от Матфея, которое не присутствует в Торе, и закончил молитвой о победе четырех кандидатов-республиканцев, баллотирующихся в штате Мичиган. Как стало известно, на митинг его пригласила один из кандидатов, за которых молился Джейкобс, а именно Лена Эпштейн.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в преддверии празднования Дня народного единства, 2 ноября, провел встречу с главами традиционных религиозных организаций Новосибирской области на тему «Роль религиозных организаций в развитии наставничества и добровольчества», передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Глава региона выразил благодарность руководителям религиозных организаций за ту большую работу, которую они ведут в социальной сфере, в развитии волонтерского и добровольческого движений, в деле примирения и согласия народов, населяющих Новосибирскую область. В то же время Травников призвал руководителей религиозных организаций проявить максимальное внимание к тенденциям, существующим в молодежной среде, — в свете трагических событий 2018 года, происходивших в учебных заведениях с участием подростков. По словам губернатора, необходимо повысить бдительность и внимание в обществе к отклонениям в поведении живущих рядом людей, особенно среди молодежи. Присутствующие главы и представители религиозных организаций отметили позитивное значение подобных встреч с представителями региональной власти и высказались за дальнейшее развитие внутрироссийского межрелигиозного диалога, а также за укрепление дружественных взаимоотношений в российском обществе в целом. Принять участие в этом мероприятии был традиционно приглашен ординарий Римско-католической Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.