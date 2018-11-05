Глава комитета Госдумы: Ольга Глацких нечаянно сказала правду

Москва, , 16:39 — REGNUM В Госдуме отметили плохую кадровую работу в связи с высказыванием главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Само же высказывание и тон юной екатеринбургской чиновницы — возмутительны и заслуживают осуждения. Это говорит о плохой кадровой работе в регионе», — отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

При этом, по мнению парламентария, чиновница говорит правду.

«Ольга Глацких нечаянно сказала правду. Судя по всему, она обращалась к людям 18+, то есть зачатым и рожденным до 2000 года. Так все верно: в 1990-е государство не просило родителей нынешней молодежи рожать. Государство вообще еле дышало. Только отгремела первая Чеченская война, в стране долги по пенсиям и зарплатам, дефолт, бандитизм. А демографические программы, рост доходов и социальной поддержки, ипотека, материнский капитал — это уже про 2000-е и 2010-е», — рассуждает глава комитета Госдумы.

Высказывание региональной чиновницы вызвало широкий общественный резонанс, в Росмолодежи чиновницу осудили, в Госдуме надеются на «адекватные выводы» властей Свердловской области, в то же время губернатор Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации. Сама же Глацких уверена что ее слова вырваны из контекста.

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