Чиновница объяснила свои слова о том, что государство не должно молодёжи

Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM В Свердловской области директор департамента молодёжной политики Ольга Глацких считает, что её слова о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать, были вырваны из контекста. Её слова приводит телеканал «360».

"Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют», — цитирует её издание «360».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кировграде Глацких приняла участие в круглом столе с участием представителей молодёжи. Речь зашла о поддержке молодёжных проектов. Один из участников мероприятия заявил ей о нехватке денег на развитие молодёжных площадок.

В ответ Ольга Глацких отметила, что государство молодёжи ничего не должно и не просило их родителей рожать. Кроме того, она посоветовала родителям вместе с государством вкладываться в своих детей.

Слова Глацких вызвали широкий резонанс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал изучить видеозапись и сделать оргвыводы. При этом он назвал прозвучавшее в СМИ высказывание некорректным и выразил своё сожаление.

Также на скандал отреагировали в Государственной думе и Совете Федерации.

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