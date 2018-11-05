Рухани: США разговаривают с Ираном с позиции силы

Тегеран, , 16:22 — REGNUM Властям США не стоит оказывать давление на Иран. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Ирана Хасан Рухани во время выступления в Тегеране.

«Тегеран не приемлет того, что США разговаривают с Ираном с позиции силы, ежедневно придумывая новые отговорки», — сказал глава государства.

По его словам, действия Вашингтона, оказывающего давление на компании и государства, возмущают не только Тегеран, но и страны ЕС.

Рухани добавил, что США убедятся в том, что с Ираном нельзя «говорить языком давления, санкций и угроз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 ноября власти США ввели новый пакет санкций в отношении Ирана с целью ограничить нефтяной экспорт этой страны.

Читайте также: Рухани: Иран будет продавать свою нефть на экспорт, несмотря на санкции США

А также: Мировые цены на нефть падают на фоне вступления в силу санкций против Ирана