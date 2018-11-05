Рухани: США разговаривают с Ираном с позиции силы

Тегеран, 5 ноября 2018, 16:22 — REGNUM Властям США не стоит оказывать давление на Иран. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Ирана Хасан Рухани во время выступления в Тегеране.
«Тегеран не приемлет того, что США разговаривают с Ираном с позиции силы, ежедневно придумывая новые отговорки», — сказал глава государства.
По его словам, действия Вашингтона, оказывающего давление на компании и государства, возмущают не только Тегеран, но и страны ЕС.
Рухани добавил, что США убедятся в том, что с Ираном нельзя «говорить языком давления, санкций и угроз».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 ноября власти США ввели новый пакет санкций в отношении Ирана с целью ограничить нефтяной экспорт этой страны.
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