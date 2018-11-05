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В Литве и Эстонии сломалась система мобильной электронной подписи

Политика

Причину поломки поставщик услуги не сообщает

Вильнюс, 5 ноября 2018, 16:14 — REGNUM  Большинство обладателей электронной мобильной подписи в Эстонии и Литве сегодня, 5 ноября, не могут пользоваться услугой. Поломку системы признаёт и поставщик услуги, компания SK ID Solutions, которая объявила, что поломка будет устранена уже сегодня, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Мобильной электронной подписью не могу пользоваться клиенты операторовTelia, Bitė иTele-2. О причине поломки не сообщается.

Электронная мобильная подпись в странах Прибалтики множеству юридическим и физическим лицам заменяет обычную, а с её помощью подписываются не только текущие договора, осуществляется оплата услуг, но и контролируются банковские операции.

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