В Литве и Эстонии сломалась система мобильной электронной подписи

Вильнюс, , 16:14 — REGNUM Большинство обладателей электронной мобильной подписи в Эстонии и Литве сегодня, 5 ноября, не могут пользоваться услугой. Поломку системы признаёт и поставщик услуги, компания SK ID Solutions, которая объявила, что поломка будет устранена уже сегодня, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Мобильной электронной подписью не могу пользоваться клиенты операторовTelia, Bitė иTele-2. О причине поломки не сообщается.

Электронная мобильная подпись в странах Прибалтики множеству юридическим и физическим лицам заменяет обычную, а с её помощью подписываются не только текущие договора, осуществляется оплата услуг, но и контролируются банковские операции.