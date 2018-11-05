Эммануэль Макрон работает на усиление глобального управления

Михаил Демурин, , 16:12 — REGNUM

Одно из мероприятий французской программы на 100-летие окончания Первой мировой войны, которое в ней явно выделяется, — это первая сессия так называемого «Форума мира». Выделяется оно, прежде всего, ставкой, которую французские агенты глобализации делают на втягивание новых и новых участников, особенно из стран так называемого «глобального Юга», в современную линию Запада на развитие сети глобального управления.

О предстоящем мероприятии, инициатива проведения которого принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, можно прочитать много интересного на сайте форума. Активно он пропагандируется и французским министерством иностранных дел, являющимся одним из его непосредственных организаторов.

Итак, посмотрим, что представляет собой этот форум. Его девиз: «Лучшее управление несёт мир». Сразу возникают вопросы. Чьё управление? Кому несёт? В каком смысле лучшее: количественно, качественно, более национально ориентированное, более глобалистски выстроенное?

Ответ на эти вопросы даёт уже беглый взгляд на страничку «Партнёры форума». Среди них — Фонды «Открытое общество» (Фонд Сороса), Корпорация Карнеги Нью-Йорка, Фонд Рокфеллера…

В качестве основополагающей идеи «Форума мира» акцентируется следующая мысль: «международное сотрудничество является ключевым в работе с глобальными вызовами и в обеспечении прочного мира». Мысль правильная, но далеко не новая. Она лежит в основе деятельности сотен, если не тысяч, международных организаций и форумов. Стоило ли собирать ещё один?

Стоит, считают организаторы этого мероприятия, ибо сегодня международное сотрудничество особенно уязвимо в силу произошедших после Второй мировой войны политических, экономических и демографических изменений, обострившихся в последнее время геополитических противоречий, отмечающегося «падения уважения к международным нормам».

Росту международной напряженности способствуют и «мятежные» действия «популистов» (или, если не вставать на свойственную глобалистам позицию уничижения, то народников — тех политических сил, которые сегодня выражают чаяния широких народных слоёв в Европе, США, России, Китае, по всему миру). Именно под влиянием «националистических» и «популистских» партий страны мира «поворачиваются внутрь себя» и одновременно «втягиваются в жёсткую конкуренцию за преимущество». И именно это, считают глобалисты, мешает борьбе с современными транснациональными вызовами.

В свою очередь «Форум мира», настаивают его организаторы, нацелен на то, чтобы усилить роль «прошедших проверку временем решений». Каким временем? Понятно, что временем после разрушения СССР: о двуполярном мире и временах той холодной войны сегодня на Западе вспоминать не принято.

Поэтому вся риторика о многосторонних институтах, общепринятых нормах и стандартах, коллективных действиях выстроена под задачу упрочения именно глобального управления. Чем лучше будет управление на всех уровнях, читаем мы в пояснительных материалах форума, тем более эффективно удастся снижать международную напряжённость и бороться с общими для всего мира угрозами. И глобализаторы хотели бы не просто присутствовать, но работать «на всех уровнях», осуществлять прямое глобальное управление.

Состав потенциальных участников форума выглядит более чем демократично: к участию в нём приглашены государства, международные организации, местные органы власти, неправительственные организации и фонды, частные компании, эксперты, журналисты, профессиональные союзы, религиозные группы и рядовые граждане. Повестка дня предсказуема: в приоритете проблематика укрепления мира и безопасности, вопросы сохранения окружающей среды, развития, внедрения новых технологий, «инклюзивной» экономики.

Акцент, как подчёркивают устроители, предполагается сделать не на политических дискуссиях, а на конкретных проектах, а те, в свою очередь, должны быть нацелены на то, чтобы «мобилизовать гражданские общества в различных странах». Одна из целей такой мобилизации — поддержка «существующих многосторонних институтов и норм», но при том понимании, что они должны быть реформированы и адаптированы к новым условиям.

Взглянем на наиболее заметные проекты форума по перечисленным приоритетным темам.

Вот американский Центр Стимсона (Генри Стимсон был госсекретарём, а затем военным министром США в 1930—1940-е годы) предложил проект Just Security 2020 («Безопасность по справедливости 2020»). Его цель — продвигать рекомендации Комиссии по глобальной безопасности, справедливости и управлению, созданной в 2014 году тем же Центром Стимсона и Гаагским институтом глобального правосудия. Комиссию возглавляют бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт и бывший министр иностранных дел Нигерии Ибрагим Гамбари. В 2015 году к 70-летию ООН комиссия Олбрайт и Гамбари выпустила доклад «Перед лицом кризиса глобального управления». Он стал одним из наиболее категорических призывов к реформированию ООН, ограничению права вето и созданию новых форумов для выработки решений по вопросам поддержания мира и преодоления современных угроз и вызовов. Почему в проекте фигурирует именно 2020 год? Очень просто: речь идёт о подготовке решений запланированной на этот год Всемирной конференции по глобальным институтам.

Одной из рекомендаций указанной комиссии Олбрайт (нигерийца для краткости можно, думаю, опустить) был «запуск парламентской сети ООН». А вот и соответствующий проект «Форума мира», представленный, как значится в программе, Латинской Америкой, а конкретно — Мексиканским центром глобальной ответственности. Всё, что в 2015 году комиссия Олбрайт по данной теме не договорила, на парижском форуме, как следует уже из названия проекта, будет заявлено в полном объёме: «Превращение ООН в мировой парламент в интересах мира и эффективной безопасности».

Вот проекты, предусматривающие усиление глобального контроля в сфере финансов. Первый — «Восстановление добросовестности финансового сектора и доверия к нему» — представлен американской банковско-аналитической структурой Starling Trust Sciences. Автором второго «Безопасность развития: общественные финансы и сфера безопасности» — является Всемирный банк. Примечательно сформулирована его цель: снабдить правительства и международные организации «инструментом оценки финансовой устойчивости оборонной сферы, полиции и судов в подверженных конфликтам и слабых (fragile) государствах». Кто, интересно, будет наделён правом причислять государства к такой категории? Почему именно оборонная сфера?

Вот — управление интернетом: «Хартия цифровой демократии: против дискриминации в сети» (Европа — Omidyar Network); «Цифровой мир (peace)» (США — Microsoft); «Глобальная комиссия по стабильности в киберпространстве» (Нидерланды — Гаагский центр стратегических исследований).

Американцы представили ещё «Индекс выполнения природоохранных конвенций», а французы — «Мировой экологический пакт». Инструментарий для введения новых санкций и мер недобросовестной конкуренции, как мы видим, развивается.

Всё перечисленное, естественно, — малая толика заявленного для обсуждения на форуме, там есть немало и действительно полезного, но генеральная направленность большинства проектов именно глобалистская.

От России в списке значатся два проекта: «Гражданский диалог в критических ситуациях» (или «Трианонский диалог», запущенный президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в 2017 году, этот проект представил МГИМО-Университет) и «Университет гражданских инициатив» (представлен Фондом Кудрина по развитию гражданских инициатив).

В состав руководящего комитета форума входит председатель правления Института современного развития, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.

Интересная штука эта глобализация. С одной стороны, к результатам глобализации среди других «язв сегодняшнего дня» президент России относит терроризм, призывает проявить героизм в борьбе с этими язвами, и с Владимиром Путиным тут можно только согласиться. С другой, агитируя за участие в «Форуме мира», директор департамента политического планирования МИД Франции Жюстен Ваис, он же — член Исполнительного комитета форума, в интервью индийскому интернет-изданию The Wire заявляет: «Глобализация обеспечивает мир».

Глобализация обеспечивает мир, лучшее управление несёт мир, форум мира… Невольно вспомнишь из предсказаний апостола Павла: «Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба…» (1 Сол. 5:3).

Сложная задача стоит перед Владимиром Путиным. Эммануэль Макрон точно будет тянуть его на этот форум. Да уже, наверное, тянет. Надеюсь, однако, что президент России на него не пойдёт — незачем нам работать на авторитет глобалистских проектов. А вот на рабочем уровне принять в этом мероприятии участие имеет смысл, но лишь с целью контролировать новые задумки глобализаторов.

И ещё одна мысль более общего свойства. Читаешь материалы к форуму и думаешь: как же глубоко всё у них, глобализаторов, структурировано! И в то же время, как же ясно они ощущают шаткость — свою и всех своих конструкций, — если испугались минимальных и ещё вовсе не структурированных проявлений национально ориентированной, суверенной политики.