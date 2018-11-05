В ДНР опасаются провокаций с химвеществами перед выборами со стороны ВСУ

Донецк, , 15:56 — REGNUM Украинские силовики намерены сорвать выборы в на Донбассе, проведение которых запланировано на ноябрь 2018 года. Для этого они готовят провокацию с применением химических веществ. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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«Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса. Эти действия украинских террористов направлены на дискредитацию руководства республики и срыв предстоящих выборов», — говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

По данным Народной милиции, подготовка этой «террористической акции, проводится по сценарию отработанному «Белыми касками» и западными спецслужбами в Сирии и осуществляется под руководством иностранных военных специалистов».

Отмечается, что подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населённых пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты.

«Мы в очередной раз обращаемся к Мировому сообществу с целью предотвращения преступлений подготавливаемых преступным украинским руководством в отношении мирных жителей Донбасса», — заявили в управлении Народной милиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской Народных Республик планируется провести 11 ноября. Киевские власти уже пообещали не признавать выборы в народных республиках. Кроме того, власти Украины уже обратились с просьбой в ОБСЕ объявить их незаконными.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» в результате подрыва взрывного устройства был убит глава ДНР Александр Захарченко. Временно исполняющим обязанности был назначен председатель Народного совета Денис Пушилин. По данным опроса, он является главным претендентом на пост главы республики. В ЛНР среди кандидатов на должность руководителя лидирует действующий и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

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