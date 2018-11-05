Во Франции выдали ордер на арест троих сотрудников спецслужб Сирии

Париж, , 15:49 — REGNUM Суд во Франции выдал ордера на арест трех высокопоставленных представителей спецслужб Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 5 ноября, пишет газета Le Monde.

Власти Франции считают, что эти трое сирийских спецслужбистов являются соучастниками в пытках, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Среди обвиняемых — директор бюро Национальной безопасности Сирии Али Мамлю, руководитель управления разведки ВВС Сирии Джамиль Хассан и глава управления разведки ВВС в квартале Баб Тума в Дамаске.

Расследование в отношении сирийских спецслужбистов было инициировано на основании так называемого досье «Цезарь». Это псевдоним некоего фотографа сирийской военной полиции, который в 2013 году сбежал из страны вместе с 50 тыс. фотографий с трупами заключенных и умерших от голода, болезней или пыток, утверждает издание.

Подлинность этого досье ни кем не подтверждалась.

Также судебное разбирательство было инициировано на основании информации об исчезновении двух человек — отца и сына, которые имели двойное гражданство — Сирии и Франции. Оба они считаются пропавшими без вести в Дамаске в ноябре 2013 года, после того, как их якобы арестовала сирийские спецслужбы.