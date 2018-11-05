Чиновница, заявившая о ненужности молодёжи, оказалась «самой бедной»

Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече с молодёжью заявила о том, что государство не просило их родителей рожать, в 2017 году заработала 1 525 442,48 рубля. Информация о доходах опубликована на официальном сайте правительства региона.

В собственности у неё два участка земли (533 и 90 кв. метров), квартира площадью 116 кв. метров и гараж (28,3 кв. метра). Также в сведениях о доходах и имуществе указаны автомашины Mercedes-Benz ML 350 и «Лада 212 140». .

Отметим, по итогам 2017 года она оказалась самым бедным свердловским руководителем такого уровня. А в 2016 году, когда Ольга Глацких возглавила департамент, её доход был на отметке 4 250 540,16 рублей. Перечень находящегося в собственности имущества не претерпел изменений.

Самыми богатыми в 2017 году оказались теперь уже бывший первый вице-губернатор и экс-руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов (37 883 705,71 рублей), министр промышленности и науки Сергей Пересторонин (7 997 652,61 рубля), министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов (7 377 951,11 рубля) и директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов (7 237 154,71 рубля)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на круглом столе с представителями молодёжной общественности в Кировграде разговор зашёл о том, что на развитие площадок для молодых людей не хватает денег. В ответ на это Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Также она призвала родителей вкладываться вместе с государством в развитие своих детей.

Заявление вызвало широкий резонанс. В Госдуме осудили заявление чиновницы и выразили надежду, что региональные власти сделают соответствующие выводы. Губернатор Евгений Куйвашев назвал заявление главы департамента некорректным и выразил своё сожаление. При этом он пообещал изучить запись и сделать оргвыводы.

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