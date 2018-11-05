Трампа прямо в прямом эфире обозвали «расистской свиньёй»

Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Президента США Дональда Трампа «расистской свиньёй». Такое оскорбительное высказывание в адрес американского лидера прямо в прямом эфире позволила себе известный оппонент главы Белого дома политический обозреватель американского телеканала CNN Анна Наварро.

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Нелицеприятной реплики Трамп удостоился во время обсуждения миграционной политики. Грубые слова Наварро произнесла после заявления телеведущей Крис Куомо о том, что политобозреватель уходит от обсуждения логики действий Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, один из скандалов, после которого президента США Дональда Трампа обвинили в расизме, разгорелся в начале января 2018 года. Тогда американский лидер назвал страны Африки, откуда прибывают мигранты, а также с Гаити и из Сальвадора «грязными дырами». Высказывание вызвало резкую критику международного сообщества. Экс-претендент на пост президента США Хиллари Клинтон назвала Трампа «невежей и расистом», в ООН назвали заявление Трампа «расистскими». Сам же глава Белого дома опроверг эту информацию.

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Добавим, что отношения Трампа с телеканалом CNN не складываются уже давно. Так, в марте 2017 года американский лидер заявил, что газета The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC являются врагами американского народа, обвинив их в публикации «фейковых» новостей.

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