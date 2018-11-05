Программа помощи малому бизнесу в Индии: кредит 10 млн рупий за 59 минут

Нью-Дели, , 16:42 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил новую программу финансирования среднего, малого и микробизнеса. По сообщению индийского новостного издания «Джансатта», в рамках указанной программы индийский предприниматели смогут получить кредит на сумму до 10 миллионов рупий (примерно 9,06 миллионов рублей) за рекордные 59 минут.

Выступая на торжественном открытии «Инициативы правительства Индии по помощи малому и среднему бизнесу», премьер-министр Нарендра Моди заявил, что подача заявлений и их одобрение будет осуществляться с помощью специализированного портала. Он также подчеркнул, что для получения кредита предпринимателям необходимо будет предоставить минимальный пакет документов. Премьер-министр Индии выразил уверенность в том, что данная инициатива поспособствует дальнейшему укреплению позиций Индии в рейтинге легкости ведения бизнеса.

Нарендра Моди подчеркнул, что развитие среднего, малого и микробизнеса является приоритетной задачей его правительства. В настоящее время данный сектор составляет примерно 30% ВВП Индии, а также обеспечивает работой более 111 миллионов человек. По официальным данным, на средний и малый бизнес приходится 40% всего экспорта страны.