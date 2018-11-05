Понедельник, 5 Ноября 2018 года
16:15:41 МСК

Имран Хан: Пакистан может научиться у Китая большему, чем любая страна

Политика

Премьер-министр Пакистана завил, что «Пакистан может научиться у Китая большему, чем любая другая страна»

Исламабад, 5 ноября 2018, 16:10 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил перед студентами Центральной партийной школы в Пекине. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главным поводом для его восхищения Китаем стало то, что Поднебесная за короткое время «подняла из бедности» 700 миллионов человек.

Для современного Пакистана, где «богатый богатеет, а бедный беднеет» пример Китая — самый поучительный. Имран Хан заявил, что надеется как можно скорее изучить все шаги, которые предприняла КНР в этом направлении. По словам пакистанского премьера, опыт Китая значительно отличается от европейского подхода и лучше подойдет для Исламабада.

В своем выступлении Имран Хан еще раз подчеркнул свою приверженность всем соглашениям с Поднебесной, традиционно назвав Китай «железным братом» Пакистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить