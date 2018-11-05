Имран Хан: Пакистан может научиться у Китая большему, чем любая страна

Исламабад, , 16:10 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил перед студентами Центральной партийной школы в Пекине. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главным поводом для его восхищения Китаем стало то, что Поднебесная за короткое время «подняла из бедности» 700 миллионов человек.

Для современного Пакистана, где «богатый богатеет, а бедный беднеет» пример Китая — самый поучительный. Имран Хан заявил, что надеется как можно скорее изучить все шаги, которые предприняла КНР в этом направлении. По словам пакистанского премьера, опыт Китая значительно отличается от европейского подхода и лучше подойдет для Исламабада.

В своем выступлении Имран Хан еще раз подчеркнул свою приверженность всем соглашениям с Поднебесной, традиционно назвав Китай «железным братом» Пакистана