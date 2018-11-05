Пакистанское правительство: провинцией Синд управляют воры

Исламабад, , 21:02 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри обрушился с жесткой критикой на правительство провинции Синд, возглавляемое оппозиционной «Народной партией Пакистана».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Фавад Чаудхри, который ранее входил в «Народную партию Пакистана», назвал правительство провинции «ворами» и предрек его скорое падение. По словам министра, центральное правительство выделило Синду 750 миллиардов рупий (325 миллиардов рублей), однако значительная часть из этой сумы была украдено.

Официальный представитель правительства Синда заявил, что Чаудхри стал тем, чем он стал, благодаря «Народной партии Пакистана». По мнению официального представителя, делая такие заявления, министр позорит страну перед иностранными инвесторами.