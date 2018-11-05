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Япония и США составят военный план против Китая

Политика

Япония и Соединение Штаты составят военный план в ответ на военную активность Китая в Восточно-Китайском море

Токио, 5 ноября 2018, 16:12 — REGNUM  Токио и Вашингтон рассматривают новый стратегический план с участием военных сил обеих стран (так называемый «Guideline»), направленный против китайской военной активности в Восточно-Китайском море, в том числе и возле островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао), которые Япония считает своими. План будет закончен к марту 2019 года.

По информации японской новостной газеты «Токио Симбун», Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что США обязаны защищать Японию по договору о безопасности в случае вооруженного нападения. При этом, США сразу обозначали, что они не занимают никакой позиции в вопросе о суверенитете над островами Сэнкаку, территориальным спором между КНР и Японией.

Япония же надеется, что их американский союзник сыграет более конструктивную роль в разрешении спора в пользу Японии. «Альянс США и Японии является ключевым в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил японский контр-адмирал Хироси Эгава.

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Зарубежная хроника
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