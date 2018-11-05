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Япония будет импортировать иранскую нефть вне зависимости от санкций

Политика

Японское правительство считает, что импорт нефти должен быть исключением из новых санкций США против Ирана

Токио, 5 ноября 2018, 19:17 — REGNUM  Правительство Японии отмечает необходимость импорта сырой нефти из Ирана, поэтому призывает Соединенные Штаты сделать исключение из новых санкций, введенных после выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае этого года.

По сообщению японского новостного агентства «Тюнити Симбун», США оказывают давление на Японию и другие страны, чтобы те ограничили импорт иранской нефти. Министерство иностранных дел Японии и Государственный департамент США уже провели в общей сложности пять консультаций на уровне бюро. Японская сторона объяснила необходимость импорта сырой нефти, а также наличие дружеских отношений с Ираном.

Американская сторона никак не отреагировала на просьбу, поэтому Япония планирует импортировать нефть в обход санкций в силу обстоятельств.

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Зарубежная хроника
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