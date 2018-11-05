Оппозиция Бангладеш снова требует переговоров с правящей партией

Дакка, , 16:20 — REGNUM Лидер союза оппозиционных партий Бангладеш — Единого народного фронта (ЕНФ), доктор Камал Хоссейн направил письмо в ЦИК Бангладеш и попросил не устанавливать точное расписание выборов, пока не закончится диалог между правящей партией и оппозицией. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», письмо было отправлено 3 ноября.

Сам отправитель письма, лидер ЕНФ доктор Камал Хоссейн в интервью «Протхом ало» заявил: «Если ЦИК отложит решение о принятии окончательного графика выборов и пойдет нам навстречу, то тем самым он укрепит доверие к правительству страны среди оппозиционных политических партий и простого народа». Также лидер ЕНФ подчеркнул, что оппозиция вновь хочет сесть за стол переговоров с правящей партией Бангладеш — Авами лиг.

Представитель Авами лиг Обайдул Кадер со своей стороны утверждает, что письмо в настоящий момент находится на рассмотрении партийного руководства.