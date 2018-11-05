Министр юстиции Косово представил в США программу Верховенства права

Приштина, , 19:13 — REGNUM В рамках официального визита в США министр юстиции частично признанной Республики Косово Абелярд Тахири встретился с помощником Генерального администратора Агенства США по международному развитию и одновременно главой Евразийского отделения этой организации Броком Бьерманом.

Тахири поблагодарил Бьермана за поддержку, оказываемую АМР США в развитии законодательной инфраструктуры. Он также сообщил о реформах, предпринятых для установления верховенства права, увеличении охвата системы правосудия. Это, по мнению министра, позволит сформировать правовое государство.

Во время встречи обсуждались реформы в сфере прав собственности, план «Правосудие 2020» и процесс функционального пересмотра сектора Верховенства Права, в рамках которого АМР США уделила особое внимание коммерческому праву.

Как сообщает косовское новостное агентство «КосоваПресс», Тахири отметил готовность АМР США продолжать дальнейшую поддержку Косово в секторе верховенства права посредством завершения и увеличения охвата законодательства и консолидации коммерческого права как основного столпа правосудия. Это должно облегчить ведение бизнеса и приведет к увеличению иностранных инвестиций в Республику Косово.