Ситуация в Косово будет вынесена на обсуждение Совбеза ООН

Приштина, , 16:24 — REGNUM Косовский вопрос вновь вынесен на повестку Совета Безопасности ООН. На очередном заседании, назначенном на 14 ноября, будет обсуждаться ситуация на севере косовской Митровицы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает сербское новостное агентство «Танюг».

Последний заявил, что несколько стран настаивали на том, чтобы Косово оставалось вне обсуждения Совета Безопасности ООН и не выносилось на голосование, но были вынуждены подчиниться, когда председательство в Совбезе перешло к Китаю.

Дачич поблагодарил Китай за поддержку в вопросе Косово. Другое сербское новостное агентство, «Бета», подтвердило, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил новый отчет о деятельности специальной миссии ООН в Косово

Среди других вопросов, в своем отчете Гутерреш выражает обеспокоенность в связи с убийством сербского политика Оливера Ивановича, произошедшее в прошлом месяце на севере Косово. Виновные в случившемся еще не предстали перед правосудием.