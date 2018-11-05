В Госдуме видят угрозы в молодежной политике «по Глацких»

Москва, , 14:28 — REGNUM В Госдуме считают, что чиновники подобные директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, не должны отвечать за молодежную политику.

«Пока такие люди отвечают за молодёжную политику, возмутительные преступления молодых людей (как в Керчи, в Архангельске и так далее) неизбежны», — написал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава департамента Свердловской области заявила о том, что «государство не просило россиян рожать детей, а следовательно — ничего не должно им». Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов.

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