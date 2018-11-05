США сделают для Индии исключение по антииранским санкциям

Нью-Дели, , 16:26 — REGNUM Индийское новостное агентство Амар Уджала сообщило о готовности США сделать для Индии исключение по вопросу участия в антииранских санкциях.

Как стало известно индийскому новостному агентству из неназванного источника, близкого к МИД Индии, Вашингтон не будет требовать от Индии полного следования запрету на ввоз нефти из Ирана, который вступает в силу 5 ноября. Ожидается, что Государственный Департамент объявит об этом решении в этот день.

Послабление для Индии, согласно агентству Амар Уджала, стало возможным благодаря гибкости Нью-Дели, который предложил Вашингтону сократить ввоз сырой нефти из Ирана, в общей сложности на 7 миллионов тон. Цифра составляет примерно треть всего нефтяного импорта в Индию из Ирана. Ранее индийский МИД неоднократно заявлял, что Нью-Дели не откажется от иранской нефти в интересах энергетической безопасности.