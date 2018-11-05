Глава индийских военных: терроризм в Пенджабе поддерживают из-за границы

Нью-Дели, , 18:29 — REGNUM В ходе семинара по вопросам национальной безопасности начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават сообщил об опасности возрождения сепаратизма и терроризма в штате Пенджаб. По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», Бипин Рават отметил, что Пенджаб сегодня — безопасный регион, однако, если не принять меры, «может быть слишком поздно». По мнению главы индийских военных, в штате по-прежнему сильны сепаратистские настроения, подогреваемые поддержкой из-за границы. Генерал не назвал конкретную страну, из которой пенджабские сепаратисты получают поддержку.

Из-за иностранного вмешательства, по мнению генерала Равата, борьба против возможной террористической угрозы только силами правоохранительных органов и правительства штата не будет успешной. Необходимо участие вооруженных сил, иначе могут повториться события 1980-х.

В 1984 году сухопутные войска Индии взяли штурмом Золотой Храм сикхов в Пенджабе, что стало высшей точкой противостояния с сикхскими сепаратистами, стремившимися к созданию независимого государства Халистан.