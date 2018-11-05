Пакистан и КНР подписали 15 соглашений о сотрудничестве

Исламабад, , 20:01 — REGNUM В Пекине премьер-министр Пакистана Имран Хан и его китайский коллега Ли Кэцян подписали 15 меморандумов между правительствами двух государств.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на Радио Пакистана, Исламабад и Пекин договорились сотрудничать в сфере промышленности, образования, подготовки рабочей силы, лесного хозяйства, в области сельского хозяйства, а также условились обмениваться метеорологической информацией. Церемония подписания масштабного пакета соглашений прошла в Великом Зале Народа в Пекине.

Кроме того, китайская сторона выразила готовность расширять и развивать проекты в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора. Проект является частью проекта Китая «Один пояс — один путь».