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Пакистан и КНР подписали 15 соглашений о сотрудничестве

Политика

В Пекине премьер-министры Пакистана и Китая подписали 15 меморандумов в различных сферах сотрудничества

Пакистан и КНР подписали 15 соглашений о сотрудничестве
Иллюстрация: Gov.cn
Имран Хан и Ли Кэцян

Исламабад, 5 ноября 2018, 20:01 — REGNUM  В Пекине премьер-министр Пакистана Имран Хан и его китайский коллега Ли Кэцян подписали 15 меморандумов между правительствами двух государств.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на Радио Пакистана, Исламабад и Пекин договорились сотрудничать в сфере промышленности, образования, подготовки рабочей силы, лесного хозяйства, в области сельского хозяйства, а также условились обмениваться метеорологической информацией. Церемония подписания масштабного пакета соглашений прошла в Великом Зале Народа в Пекине.

Кроме того, китайская сторона выразила готовность расширять и развивать проекты в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора. Проект является частью проекта Китая «Один пояс — один путь».

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Зарубежная хроника
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