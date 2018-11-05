Китай пообещал предоставить Пакистану миллиардные кредиты

Исламабад, , 18:54 — REGNUM В Пекине состоялись переговоры премьер-министра Пакистана Имрана Хана и главы правительства КНР Ли Кэцяна. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, эти переговоры стали частью масштабного визита пакистанского лидера Имрана Хана в Пекин.

Ранее состоялась встреча пакистанского премьера и председателя КНР Си Цзиньпина. Общей для всех переговоров стала тема получения Пакистаном кредитов Пекина. Китайские лидеры высказались за помощь Исламабаду в борьбе с экономическим кризисом. Несмотря на обнадеживающий тон китайской стороны, детали соглашения будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.

Ранее в СМИ появилась информация о готовности Китая выделить Пакистану пакет помощи на общую сумму 6 миллиардов долларов.

С начала 2018 года валютные резервы Пакистана сократились на 42% и на данный момент составляют 7,8 миллиардов долларов. Во время второго визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Саудовскую Аравию было объявлено о том, что Эр-Рияд предоставит Исламабаду 2 кредита на 6 миллиардов долларов. Также рассматривается вопрос о кредите МВФ.