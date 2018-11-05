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Массовые протесты в Пакистане прекращены после соглашения с исламистами

Политика

Радикальное движение «Техрик-э-Лабайик Пакистан» согласилось прекратить протесты

Исламабад, 5 ноября 2018, 16:36 — REGNUM  В большинстве городов Пакистана, охваченных протестами, беспорядки прекратились. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, порядок в стране был восстановлен после того как федеральному правительству и правительству провинции Панджаб удалось подписать соглашение с радикальной группой «Техрик-э-Лабайик Пакистан».

Протесты в крупнейших городах Пакистана начались из-за решения Верховного Суда, отменившего смертный приговор христианке Асии Биби, обвиненной в богохульстве. В Исламабаде, Равалпинди, Карачи и Лахоре было прервано транспортное сообщение, наблюдались случаи вандализма.

Соглашение правительства с «Техрик-э-Лабайик Пакистан» предусматривает запрет на выезд из страны для Асии Биби. Кроме того, правительство обязалось не препятствовать пересмотру дела о богохульстве.

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Зарубежная хроника
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