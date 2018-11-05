В Камеруне прошла инаугурация 85-летнего президента Поля Бийи

Яунде, , 16:05 — REGNUM Инаугурация победившего на всеобщих выборах президента Камеруна Поля Бийи прошла в столице страны Яунде. Бийя будет возглавлять центральноафриканское государство еще семь лет.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в прошлом месяце Бийя был объявлен победителем президентской гонки, несмотря на то, что по началу результаты выборов были отвергнуты кандидатами оппозиционных партий.

Полю Бийе 85 лет, президентом страны политик является уже в течение 36 лет, данный президентский срок станет седьмым для него.

Китай, Франция и Сенегал поздравили новоизбранного президента с вступлением в должность.

Бийя является самым старым президентом в Африке южнее Сахары, а также одним из самых долго правящих руководителей страны.