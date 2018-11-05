Оппозиция ДР Конго: страна не готова к проведению всеобщих выборов

Киншаса, , 16:51 — REGNUM Пресс-секретарь главной оппозиционной партии Демократической Республики Конго «Союз за демократию и социальный прогресс» Августин Кабуя сообщил, что количества транспорта, предоставленного избирательной комиссией, недостаточно для проведения выборов в стране 23 декабря, поскольку размеры территории страны слишком велики. Кроме того, в стране, как утверждает Кабуя, не создана дорожная инфраструктура необходимая для доставки машин для голосования.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, 29 октября вооруженные силы ДРК (Демократическая Республика Конго) предоставили национальной избирательной комиссии 150 грузовых автомобилей и несколько самолетов для помощи в организации всеобщих выборов.

«Сто пятьдесят грузовиков не cмогут охватить все обширную территорию нашей страны, в которой нет даже надлежащей дорожной инфраструктуры», — сказал Августин Кабуя.

Площадь ДРК составляет более 2,3 млн. км2, что делает ее одной из крупнейших стран в Африке южнее Сахары.

Бывшая бельгийская колония насчитывает всего 27 877 км дорог. Для сравнения: во Франции протяженность дорог составляет более миллиона километров.

Кабуя также отметил, что передача грузовиков и самолетов в распоряжение избирательной комиссии, проведенная в понедельник, была организована, лишь для того чтобы вызвать международное доверие к выборам.