Санкции США в отношении Ирана «ставят под угрозу режим нераспространения»

Москва, , 14:02 — REGNUM Нынешняя политика США в отношении «иранского досье» может ударить бумерангом по Вашингтону. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Возобновление антииранских санкций со стороны США — ни что иное как проявление политики грубого шантажа и давления. Нынешняя американская администрация действует абсолютно цинично во имя обеспечения собственных интересов, ломая все предыдущие международные договорённости, на достижение которых были потрачены огромные усилия», — полагает Слуцкий.

Он уверен, что в случае с Ираном санкции США не смогут принести никаких результатов по изменению курса страны, наоборот, они могут создать дополнительную угрозу для режима нераспространения.

Глава комитета заявил о расчете на то, что Тегеран при полном содействии со стороны России, Евросоюза и Китая продолжит соблюдать СВПД (иранская ядерная сделка) также как и раньше. Кроме того, блокирующий регламент ЕС и создаваемые на его базе структуры не должны позволять США разрушить международную торговлю с Ираном, в том числе в нефтяном секторе.

«Таким образом, в конечном итоге, сегодняшняя политика в отношении «иранского досье» может ударить бумерангом по самому Вашингтону», — заявил Слуцкий.