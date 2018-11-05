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Индия в ООН: Терроризм является самым серьезными нарушением прав человека

Политика

Представитель Индии в Совете по правам человека выступила с критикой терроризма

Индия в ООН: Терроризм является самым серьезными нарушением прав человека
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Нью-Дели, 5 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  «Терроризм является самым серьезным нарушением прав человека, которое происходит за пределами наших границ. Международное сообщество должно принять решительные меры против терроризма во всех его формах и проявлениях», — заявила официальный представитель Индии в Совете по правам человека ООН Пауломи Трипати.

Она добавила, что использование агрессивного подхода и «навязчивых методов» без консультаций и согласия заинтересованных стран является контрпродуктивным методом решения проблемы терроризма.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Пауломи Трипати также отметила, что отсутствие консенсуса в действиях Совета по правам человека является тревожным явлением, которое ставит под угрозу авторитет организации.

Индия призвала организацию продолжать укреплять свою приверженность принципам универсальности, транспарентности, беспристрастности, объективности и конструктивного диалога для сохранения эффективности в действиях.

Пауломи Трипати добавила, что Совет по правам человека также должен играть значительную роль в таких сферах, как защита прав человека в киберпространстве.

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Зарубежная хроника
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