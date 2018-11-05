В ГД ждут адекватной реакции на ошибки чиновницы в Свердловский области

Москва, , 13:51 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на то, что руководство Свердловской области сделает выводы из заявления директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

«Что это за новая молодежная политика в Свердловской области? Надеюсь, что руководство региона адекватно отреагирует на такие грубые ошибки своих подчиненных и не допустит их впредь», — отметила в соцсети депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чиновница заявила о том, что «государство не просило россиян рожать детей, а следовательно — ничего не должно им». Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов.

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