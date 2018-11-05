Депутат Рады грозит России оккупацией и расчленением

Киев, , 13:37 — REGNUM Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил Российской Федерации оккупацией и расчленением страны. Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 5 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Мосийчук сперва привел собственную версию истории 1612 года. Он заявил, что Москву «на самом деле» освобождали вовсе не от польских интервентов, а от «украинцев». Якобы войско, изгнанное из столицы, на две трети состояло из «украинских казаков».

После этого Мосийчук намекнул, что Киев в наше время может предпринять подобные же действия и захватить российские города и территорию.

«История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию», — пишет депутат.

Он также добавил, что «нацию воинов» подобный сценарий может удовлетворить.

Стоит отметить, что Мосийчук неоднократно делал бредовые и враждебные заявления в адрес России. В частности, он назвал Крымский мост «вражеской инфраструктурой» и заявил, что с удовольствием принял бы лично участие в его уничтожении, если бы был министром обороны Украины.

Напомним, что 4 ноября в России отмечался День народного единства, праздник в память о событиях 1612 года, когда Москва силами Второго народного ополчения была окончательно освобождена от польских оккупантов.