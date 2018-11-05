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Военные РФ и Израиля продолжаются контакты после инцидента со сбитым Ил-20

Политика

Российский самолёт–разведчик был сбил над Средиземным морем 17 сентября

Иерусалим, 5 ноября 2018, 12:55 — REGNUM  Контакты между российскими и израильскими военным продолжаются. Инцидент со сбитым над Средиземным морем российским самолётом-разведчиком Ил-20 на них не повлиял. Об этом журналистам заявил генеральный директор департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

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«Координация между МИД всегда была очень активной. Практически ничего не изменилось», — приводит ТАСС слова Бен-Цви.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявлял, что контакты с Израилем по ситуации вокруг сбитого в Сирии российского самолёта Ил-20 идут постоянно, и они продолжатся.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200 в небе над Средиземным морем. Инцидент произошёл 17 сентября, когда израильские самолёты F-16 вели атаку по объектам в сирийской провинции Латакия. Как заявили в Минобороны РФ, они «спрятались» за Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО. В результате трагедии погиб весь экипаж самолёта — 15 российских военных.

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Отношения Израиля и России
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