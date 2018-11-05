В Госдуме осудили чиновницу из Свердловской области за молодежную политику

Москва, , 12:54 — REGNUM В Госдуме осудили заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких и рассказали, что государство не дало ей.

«Государство, в свое время, дало девушке из города Лесного Ольге Глацких реализовать себя в спорте и дало возможность стать олимпийской чемпионкой. Затем оно же дало ей занять нынешнюю должность и доступ в высокие кабинеты», — написал в соцсети депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»),

«Одного оно ей не дало — понимания, что нельзя так к людям относится на посту, где как раз нужно заботиться о детях и молодежи, а не отвечать «мы вам ничего не должны». Ровно от такой «молодежной политики» в стране появляются расстрелы в Керчи, теракты в Архангельске, молодежь на несанкционированных митингах, АУЕ и другие подобные проявления», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чиновница заявила о том, что «государство не просило россиян рожать детей, а следовательно — ничего не должно им». Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов.

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