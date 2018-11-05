Истребители НАТО сопроводили над Балтикой российский Ан-26

Вильнюс, , 12:19 — REGNUM Прошедшая неделя, с 29 октября по 4 ноября, для истребителей так называемой воздушной полиции НАТО выдалась спокойной. По данным минобороны Литвы, истребители НАТО лишь один раз поднимались в воздух для сопровождения в нейтральном пространстве над Балтийским морем российской авиации.

30 октября так сопровождался российский Ан-26, который летел из Калининградской области в северную часть России. Ан-26 летел согласно заранее представленному плану, поддерживал связь с диспетчерами.

Напомним, миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с аэродромов в Литве и Эстонии. Она осуществляется с 2004 года, истребители НАТО поднимаются в воздух для сопровождения российской боевой авиации по 2−3 раза в неделю.