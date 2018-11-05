Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Киев, , 11:59 — REGNUM Защита главного редактора новостного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление ареста журналиста. Об этом в интервью РИА Новости рассказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Напомним, что 1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Защита ожидаемо подала апелляцию. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Также Доманский рассказал, что сегодня Вышинского в СИЗО навестит один из его адвокатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Вышинского на Украине было сфабриковано дело. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом украинские власти не предоставляют российским дипломатам консульского доступа к Вышинскому, так как считают его гражданином Украины. При этом у Вышинского есть и российское гражданство, а от украинского после ареста и сфабрикованных обвинений он отказался.