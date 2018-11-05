Понедельник, 5 Ноября 2018 года
13:07:46 МСК

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Политика

Херсонский городской суд продлил арест Кирилла Вышинского до 28 декабря

Киев, 5 ноября 2018, 11:59 — REGNUM  Защита главного редактора новостного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление ареста журналиста. Об этом в интервью РИА Новости рассказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Напомним, что 1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Защита ожидаемо подала апелляцию. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Также Доманский рассказал, что сегодня Вышинского в СИЗО навестит один из его адвокатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Вышинского на Украине было сфабриковано дело. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом украинские власти не предоставляют российским дипломатам консульского доступа к Вышинскому, так как считают его гражданином Украины. При этом у Вышинского есть и российское гражданство, а от украинского после ареста и сфабрикованных обвинений он отказался.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить