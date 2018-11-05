Нетаньяху хочет поговорить с Путиным в Париже 11 ноября

Иерусалим, , 11:37 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже, где пройдут памятные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает министерство иностранных дел Израиля.

О чем именно глава израильского правительства хотел бы поговорить с Путиным, не уточняется. Формат встречи также не определен.

По словам заместитель генерального директора департамента Евразии министерства иностранных дел Израиля Алекса Бен-Цви, встреча Путина и Нетаньяху в Париже точно состоится, и лидеры двух стран пообщаются, но вот что это будет за формат общения, пока не обговорено.

Напомним, что Путин примет участие в мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, которые пройдут в столице Франции. Уже известно, что в рамках этих мероприятий Путин встретится и переговорит с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Израилем ухудшились после того, как в результате враждебных действий израильских ВВС погиб российский самолет-разведчик в небе над Средиземным морем у берегов Сирии.