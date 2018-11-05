Фукуяма в Тбилиси отсрочивает конец истории

Станислав Тарасов, , 10:59 — REGNUM

Из Тбилиси поступила интригующая новость. Оказывается, там планируется создать Центр демократии, которым будет руководить профессор Стэнфордского университета, известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

Но зачем? Ведь вроде бы в Грузии с 2008 года функционирует НПО «Центр развития и демократии» (CDD), который занимается системным анализом политической ситуации в стране, дает оценку тем или иным избирательным кампаниям с точки зрения их соответствия процедурам, предусмотренным законом. Тогда к чему еще один центр? Оказывается, в его задачу будет входить «организация работы против автократии и коррупции в регионе». Более того, по словам исполнительного директора Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе, «в Грузии создается прифронтовой демократический центр, который даст возможность борцам за свободу гражданского общества или представителям других организаций, находящимся в регионе, действовать совместно ради защиты свободы». Видимо, этим и займется Фукуяма.

Стоит напомнить, что он приобрел всемирную известность благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой утверждалось, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества. Правда, последующие события поставили под сомнение верность выдвинутой им идеи, да и взгляды самого профессора претерпели значительные изменения. В то же время уровень его мышления и анализа остается настолько высоким, что предполагает его работу в русле анализа новых трендов в международных отношениях в каком-нибудь крупном аналитическом центре в США или в Европе, а никак не в Тбилиси. Но в последнее время Фукуяма стал «готовиться».

Он начал часто выступать с обширным комментариями, в которых предпринимал попытку дать политическую оценку не только происходящим в Закавказье геополитическим процессам, но и «состоянию демократии» в странах региона. Это наводит на мысль, что смещение географии его интересов носит неслучайный характер. Вот почему повышенный интерес представляет выстраиваемая Фукуямой так называемая «геополитическая шкала» стран Закавказья. Сейчас она выглядит следующим образом. С точки зрения геополитики три республики развиваются в разных направлениях: Грузия — в сторону интеграции с европейскими и евроатлантическими институтами, Армения — в сторону евразийского сотрудничества, Азербайджан же в силу наличия природных ресурсов стремится придерживаться самостоятельной политики, равно удаляясь и от Европы, и от России, дрейфуя больше в сторону Турции.

С точки зрения «очагов демократии» ситуация выглядит более экзотично. В свое время президент США Барак Обама, принимая в Овальном кабинете Белого дома грузинского лидера Михаила Саакашвили, говорил, что он «приветствует модель демократии и прозрачности», которую Саакашвили «установил не только у себя в стране, но и в регионе в целом», и выразил надежду, что «этот процесс охватит и другие страны региона». Что из этого вышло, хорошо известно. Теперь Фукуяма в интервью грузинской телекомпании STV говорит следующее:

«Я думаю, что «революция роз» (в Тбилиси — С.Т.) сыграла большую роль даже не в строительстве демократии, а в строительстве государства. У Грузии в общем-то не было государственности во время революции. Саакашвили сделал многое в этом плане. Я думаю, что он перестарался, и это спровоцировало политическую реакцию, что привело к приостановке прогресса реформирования Грузии. Очень важно, чтобы Грузия продолжала этот процесс. Я думаю, что Грузия тоже застряла в плане продвижения, она должна придерживаться курса стать частью Запада, а не пытаться снова вернуться в российскую клептократию, российскую систему».

Что касается Армении, то, по Фукуяме, «приход к власти Пашиняна — новый толчок для продвижения идей демократии в регионе», но при этом «Ереван должен порвать с Москвой». Так складывается новая формула американского мыслителя: в Грузии «демократия отступила и нужно вновь зажечь ее маяк», в Армении — «направить ее через повышение качества государственных институтов и качества государства». Что касается Азербайджана, то в отношении демократии, по логике профессора, там, как и в России, просто конь не валялся. Это две страны сырьевого типа, отчего альянс Москва — Баку выглядит «естественным», как и естественным может выглядеть союз Тбилиси — Ереван. Что интересно, тезис «демократии» обыгрывал и сам Никол Пашинян на конференции ООН по вопросам мира, заявляя:

«В нашем регионе, к сожалению, кровавые конфликты, коррумпированная власть, вражда между людьми вытесняют понимание совместного мирного существования, вытесняют доброту друг к другу. Говорят, что демократии не воюют. Надеюсь, придет день, когда демократическое развитие нашего региона исключит военные действия, опасность войны и ненависти. Армения уверенно и безоговорочно следует этим путем».

Речь идет, конечно, о потенциальных угрозах Армении со стороны Азербайджана. В свою очередь исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд говорит, что «Грузия является одной из стран, которая стоит перед значительной угрозой извне», читай — со стороны России, и только «США и НАТО способствуют укреплению и готовности Грузии к ее территориальной защите». Говоря иначе, «авторитарные» Москва и Баку потенциально угрожают «демократическим» Тбилиси и Еревану. Так что если Фукуяме удастся развернуть ход событий в регионе по своему сценарию, то тяготеющий к Западу «демократический фасад Грузии и Армении» будет противопоставляться дрейфующему на Восток «авторитаризму России и Азербайджана».

Знакомая история! В регионе ее пытался создать Лев Троцкий в начале 1920-х годов, в результате чего по Карскому договору 1921 году был определен статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Остается только дождаться того, как профессор Фукуяма в Тбилиси будет практически выступать в роли модератора демонтажа политической системы в Грузии и в Армении, как будет действовать в отношении Азербайджана. Будет ли при этом использоваться «мягкая сила» или в отношении того же Баку приготовят сценарий «цветной революции», чтобы привести весь регион в соответствие с западными стандартами. Так что видный американский философ и политолог в Тбилиси будет не только книжки писать про «конец истории».