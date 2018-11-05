Минобороны сообщило о нарушении режима прекращения огня в Сирии

Москва, , 10:47 — REGNUM За прошедшие сутки в зоне деэскалации в Сирии Россия в рамках работы комиссии по перемирию в арабской республике зафиксировала нарушение режима прекращения боевых действий. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ 5 ноября. При этом отмечается, что турецкой частью представительства нарушений зафиксировано не было.

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Уточняется, что стрельба велась в провинции Латакия.

«В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518», — сообщили в военном ведомстве.

Напомним, ранее о соблюдении режима прекращения боевых действий заявили 234 вооружённых формирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков в Латакии и Алеппо погибли двое сирийских военнослужащих и ещё 13 получили ранения. В течение суток обстрелам со стороны незаконных вооружённых формирований подвергались населённые пункты Нахшебба, Эль-Салихия и Санджека, а также районы Суккари, Эль-Хафия, Халаса и Захабия. Жертв среди мирного в результате обстрелов нет.

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