Кабул, , 10:38 — REGNUM В афганской провинции Джаузджан на севере страны правительственные силы ликвидировали 21 боевика радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

По данным афганских военных, отряд боевиков во главе с полевым командиром муллой Хакаьяром начал скоординированное наступление на военную базу в районе Яркодок в уезде Квиш Тепа. Защитники базы смогли отбить атаку и ликвидировать 21 талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых и сам полевой командир.

Власти считают, что уничтожение муллы Хакбяра может стать серьезным ударом по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось захватить другую военную базу в городе Таринкот в афганской провинции Урузган. Гарнизон базы состоял из 25 бойцов афганской национальной армии и полицейских. Сколько из них погибли или пострадали в результате атаки, пока не известно. Сами боевики утверждают, что убили 10 силовиков и взяли в плен ещё 13.