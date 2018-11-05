Катар выступил с осуждением Бахрейна

Доха, , 10:00 — REGNUM Катар осуждает продолжающееся со стороны Бахрейна втягивание государства во внутриполитические дрязги.

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«Государство Катар осуждает продолжающееся замешивание его имени в политические разногласия Бахрейна и его внутренние конфликты после последнего приговора гражданину Бахрейна Али Салману», — приводит РИА Новости заявление Катара, опубликованное на официальном сайте министерства иностранных дел государства.

Напомним, на днях Высший апелляционный суд Бахрейна пересмотрел оправдательный приговор, вынесенный по делу лидера оппозиции Бахрейна шейха Али Салмана, и приговорил его к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. Такой же приговор был нанесен ещё двум подозреваемым в аналогичном преступлении — оппозиционерам Хасану Султану и Али Асваду.

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Напомним, в инее 2018 года известный шиитский священнослужитель шейх Али Салман, обвиняемый в шпионаже, был полностью оправдан судом Бахрейна. Салман возглавлял оппозиционную партию, решение суда по его делу стало редкой победой оппозиции королевства.