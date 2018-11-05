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Экс-посол ЕС в РФ Ушацкас не будет участвовать в выборах президента Литвы

Политика

Он проиграл партийные выборы экс-министру финансов Ингриде Шимоните

Вильнюс, 5 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Кандидатом в президенты Литвы от партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы на выборах в мае 2019 года будет экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 ноября. Это выяснилось в результате внутрипартийных выборов 3−4 ноября, в которых за право выдвинуться от партии боролись экс-посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас и Шимоните.

За Шимоните проголосовало почти 78% членов партии и сторонников консерваторов. Всего голосовало почти 21 тыс. человек. Ушацкас после поражения уже объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру как независимый кандидат.

Шимоните о своём намерении баллотироваться объявила чуть более месяца назад, а её рейтинг с того момента, согласно опросам общественного мнения, вырос с 5% до 18%. Сейчас по популярности она уступает только экономисту, бывшему советнику президента банка SEB Гитанасу Науседе.

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Выборы президента Литвы
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