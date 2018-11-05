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Рухани: Иран будет продавать свою нефть на экспорт, несмотря на санкции США

Политика

Санкции США против Ирана вступили в силу

Тегеран, 5 ноября 2018, 09:39 — REGNUM  Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что его страна продолжит продавать нефть, даже несмотря на санкции со стороны США. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает телеканал Press TV.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу санкции США в отношении Исламской Республики Иран. Санкции были введены после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из иранской ядерной сделки, заключенной ещё при предыдущей американской администрации Барака Обамы.

Санкции касаются экспорта иранской нефти в другие страны. Трамп заявил, что намерен довести экспорт иранской нефти до нулевой отметки, а также пригрозил тем странами, которые будут продолжать покупать иранскую нефть, санкциями.

Рухани заявил, что санкции США Ирану не страшны и его страна и дальше продолжит продавать нефть за рубеж.

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Противостояние Ирана и США
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