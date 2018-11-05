Обезглавленный Оренбург и новые обыски: главное в октябре

Наталья Хомутова, , 10:06 — REGNUM

Прошедший месяц в Оренбургской области выдался насыщенным на события. В начале месяца крупное машиностроительное предприятие на востоке региона заявило о своей финансовой беспомощности объявлением о продлении срока простоя. В первой половине месяца губернатор поставил перед горсоветом Оренбурга вопрос об отставке мэра Евгения Арапова, который находится под стражей с августа. 8 октября областной центр обезглавили. Ряд скандалов разразился в сфере образования. Из-за аварийного состояния во время учебного года пришлось закрыть школу №24 в Оренбурге, родители школьников лицея № 3 запаниковали и заявили о своих опасения относительно аварийности здания. В конце месяца министерство образования региона оказалось в центре внимания — в зданиях минобра, а также в доме министра Вячеслава Лабузова прошли обыски. Об этих и других событиях и происшествиях в обзоре ИА REGNUM.

Затяжной кризис

В Орске с сентября на АО «МК ОРМЕТО — ЮУМЗ» приостановлена работа. В начале октября вновь заявили о продлении срока простоя. Более того, наряду с этим объявлением руководство завода объявило о сокращении штата рабочих на 1 тысячу человек, тогда как ранее подчёркивало, что простой носит временный характер, а меру вынуждены применить в том числе для того, чтобы сохранить высококвалифицированных работников.

В ситуацию вмешался губернатор Юрий Берг, после этого решение о массовом увольнении было пересмотрено и отменено. По инициативе главы Оренбуржья в Москве прошла встреча руководства машиностроительного концерна и представителей «Газпромбанка», а также компании «Т плюс». Обсуждались вопросы выдачи кредита и пути выхода завода из кризиса.

Стоит отметить, что во второй половине октября энергетики сообщили об иске в суд, где требуют признать предприятие банкротом. Сумма искового требования составила 127 млн рублей.

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Главный вопрос

В начале октября силовики заявили о новом эпизоде, который выявлен в рамках расследования коррупционного уголовного дела, где фигурантом проходит теперь уже бывший градоначальник Евгений Арапов. По данным следственных органов, чиновник брал взятки не только деньгами. Выявлен факт, когда главе муниципалитета передали право на квартиру в строящемся доме.

Также в начале месяца губернатор поставил вопрос перед горсоветом об отставке Евгения Арапова, подчеркнув, что городу нужен глава в законном статусе. Эксперты отмечают, что ранее спикер горсовета Ольга Березнева поднимала эту тему, однако не смогла убедить депутатов, и вопрос был отложен за недостаточностью оснований. Когда же в горсовет поступили сведения от антикоррупционной комиссии и губернатора о том, что Евгений Арапов не отчитался о четырёх банковских счетах и недвижимости на 9 млн рублей (кроме того, вскрылся конфликт личных и служебных интересов: на работу в мэрии был устроен брат супруги градоначальника), депутатский корпус 8 октября единогласно проголосовал за отставку Арапова.

Среди журналистов и общественности решение горсовета вызвало недоумение — обвиняемый в коррупции и находящийся под арестом экс-мэр уволен не из-за утраты доверия. Тем временем 10 октября суд отказался смягчить меру пресечения Евгению Арапову и удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 8 декабря. Адвокат пытался обжаловать это постановление, подал документы в суд, однако впоследствии отозвал апелляционную жалобу.

Напомним, что Евгения Арапова обвиняют в крупном взяточничестве. В суде выяснилось, что в день задержания экс-мэра его отец якобы снял со счетов примерно 60 млн рублей.

С середины августа областной центр находится в обезглавленном состоянии. Новый градоначальник должен появиться до нового года. Конкурс кандидатов на пост мэра назначен на 10 декабря. Горсовет утвердил кандидатуры в члены конкурсной комиссии. Все они единороссы. Оппозиция не представила своих кандидатов и не пыталась настаивать на альтернативе. Между тем в соцсети появились ироничные комментарии, что в конкурсную комиссию вошли те же люди, которые отбирали кандидатуру Евгения Арапова на пост градоначальника.

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Барьер на пути к прямым выборам

Законодательное собрание Оренбургской области 17 октября проголосовало против проведения на территории региона референдума за прямые выборы глав муниципалитетов. Фракция «Единой России» единым блоком выразила «нет» народным выборам. Примечательно, что ранее отдельные депутаты говорили, что в принципе являются сторонниками такого формата выборов, однако на заседании парламента пришлось выразить единую позицию фракции. Оппозиция, в частности фракция КПРФ, намерена оспорить решение Заксобрания области в суде.

КПРФ также выступила инициатором поправок в областной закон о местном самоуправлении, где также идет речь о возвращении формата прямых выборов. Однако предлагаемые изменения депутаты ещё не рассматривали.

Стоит отметить, что на фоне протеста единороссов против прямых выборов политологи говорят о том, что есть все юридические основания для проведения референдума на региональном уровне. Более того, формат народных выборов логичен и уместен в той ситуации, в которой оказался, например, Оренбург в связи с арестом градоначальника. При народном избрании ответственность за действия главы муниципалитета ложится на плечи электората, тогда как при действии конкурсной процедуры, которая по сути является назначением, — на плечи чиновников и депутатов.

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Разрушающиеся школы

В школе № 24 Оренбурга произошло обрушение потолка. 10 октября объявили выходным. В этот день в здании работали специалисты, которые проводили обследование и вынесли вердикт — пребывание в школе опасно. Школьников определили в другие образовательные учреждения города на время ремонта. Дети учатся во вторую смену, а некоторые родители заявили о неудобствах, мол, одновременно одного ребёнка приходится везти в одну школу, а второго — в другую. Ходят разговоры, что ремонт в здании школы № 24 продлится как минимум до нового года.

Во второй половине октября забили тревогу родители детей, посещающих лицей № 3. Они заявили, что опасаются водить сыновей и дочерей в школу из-за того, что фундамент здания просел, а по стенам корпуса идут трещины. Ремонт школы запланировали на период осенних каникул. При этом рабочие вряд ли уложатся в срок до 7 ноября, поэтому каникулы, скорее всего, придётся продлить ещё как минимум на неделю. В департаменте образования города отметили, что в этом случае дети будут учиться дистанционно.

Ситуация со школами Оренбурга вызвала большой резонанс. Горожане обсуждают тему ремонта и состояния школ: при том, что ежегодно на ремонтные работы выделяются существенные суммы, оказывается, что принятые к учебному году здания опасны.

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Обыски в минобре

В конце октября минобр накрыла волна обысков. Оперативным мероприятиям со стороны силовиков подверглись корпуса министерства, рабочий кабинет главы минобра Вячеслава Лабузова, а также дома Лабузова и его семьи. Из официальной информации было только подтверждение обысков. По данным информресурсов, причиной обысков стало внимание силовиков к госзакупкам, которые касались ремонта школ. Якобы на тендерах минобр лоббировал на небезвозмездной основе интересы отдельных фирм.

Наряду с офисами под обыск попал дом, где проживает глава минобра, в пригороде Оренбурга, а также дом в районе Бузулукского бора. Оба домовладения роскошны и вызвали негативную реакцию со стороны ряда оренбуржцев. Они оценили, что при официально указанном доходе министр не может иметь столь роскошный дом. Между тем, согласно официальным данным, в декларации Вячеслав Лабузов указал в собственности только гараж примерно в 19 квадратных метров. Большой дом находится у министра в пользовании. Как признался глава ведомства, дома ему не принадлежат, ими владеет его дочь, которая работает судьей в суде Оренбурга, сообщают информресурсы.

«Следственные действия проводили сотрудники УФСБ. Ничего существенного не нашли. В министерстве изъяли часть деловых бумаг, связанных с ремонтом образовательных организаций, у меня дома — часть документов, четыре сабли, шашку и газовый пистолет», — заявил Вячеслав Лабузов в эфире «Орен-ТВ».

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Стоит отметить, 24 октября указом губернатора с должности заместителя министра образования региона уволена Эльвира Масликова. Она написала рапорт на увольнение с формулировкой «по собственному желанию», заявление удовлетворено. Ранее вокруг неё возникла шумиха, связанная с бывшей судимостью теперь уже экс-чиновницы. В 2015 году суд признал её виновной в мошенничестве в составе группы лиц. Ей назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Во время работы заместителем министра её судимость была погашена. В должности замминистра Масликова работала с января 2017 года.

Торг или переговоры?

Оренбург 30 октября посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Визит, по официальным данным, носил рабочий характер. Тем временем поездка лидера либерал-демократов породила размышления и слухи о выборах губернатора, которые в Оренбургской области ожидаются в сентябре 2019 года. Тема выборов была затронута в стенах госуниверситета, перед встречей со студентами. По данным СМИ, Жириновский заявил, что рассматривает две кандидатуры в качестве выдвиженцев — сенатора Елену Афанасьеву и депутата Госдумы Сергея Катасонова.

Не исключено, что тема выборов обсуждалась за закрытыми дверьми с руководством региона. Некоторые оренбуржцы считали, что истинной целью визита в регион являлось обсуждение именно этого вопроса. Причём пользователи размышляли о формате разговора — торг будет или переговоры.

По мнению экспертов, ЛДПР будет пытаться укрепить свои позиции в связи с победами своих кандидатов на губернаторских выборах в ряде субъектов России. Однако в Оренбуржье либерал-демократы вряд ли победят. Ходят слухи о том, что в региональном отделении ЛДПР не так уж всё и гладко. Кроме того, ранее (в 2014 году) на губернаторских выборах в Оренбуржье Сергей Катасонов подавал документы в облизбирком, однако его кандидатуру отозвала партия, мотивируя своё решение тем, что получила информацию от правоохранительных органов, которая не позволяет выдвигать кандидатуру на высокий пост. Тогда на выборах с большим отрывом от оппонентов победил Юрий Берг. А представителем губернатора в Совете Федерации стала Елена Афанасьева (ЛДПР). Эксперты расценили такой ход как компенсацию либерал-демократам за отзыв Катасонова.

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Проблемное историческое наследство

Минкультуры Оренбуржья удалось наконец-то добиться того, что суд встал на сторону ведомства. В апелляционной инстанции чиновники отстояли охранный статус земельного участка в Оренбурге, на котором собственник снёс здание, построенное в духе советского классицизма, — бывшую дачу КПСС. Представители собственника земли заявили, что намерены обжаловать судебное решение.

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Тем временем, если вердикт Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) вступит в силу, то инициаторам сноса монументального здания в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Здание гауптвахты, XIX век» придётся туго. Ранее минкультуры региона заявило, что здание внесено в реестр вновь выявленных объектов культурного значения и планировалось к занесению в реестр памятников культурного наследия. Уничтожение таких объектов влечёт штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до трёх лет.

Между тем вопрос о наказании в общем-то уже запоздал, поскольку здания, построенного в духе советского классицизма, уже нет. В случае штрафных санкций, архитектурный образец уже не вернуть, если только строить заново, но это уже будет новодел. А в качестве строительных работ возникает сомнение, поскольку Оренбург уже продемонстрировал печальный опыт реставрации и ремонта объекта культурного наследия — лестничного спуска на набережной Урала.

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По факту нарушений, выявленных при исполнении муниципального контракта по ремонту набережной Урала, возбуждено уголовное дело. Силовики усмотрели в действиях чиновников признаки преступления по статье УК РФ «Халатность». Выяснилось, что мэрия приняла у подрядчика невыполненные работы на 20 млн рублей. Кроме того, при ремонте использовался более дешёвый строительный материал, нежели тот, что указан в сметной документации.

Для оренбуржцев известие о нарушениях не стало великой новостью, поскольку с конца 2017 года активные горожане выкладывают фото в соцсети и трубят о том, что облик визитной карточки утрачен, что вместо великолепия город получил ущербный спуск, а огромные суммы, выделенные в рамках программы городского благоустройства, стали непомерным искушением для чиновников и строителей.

В октябре силовики сообщили ещё об одном уголовном деле, в котором фигурирует объект культурного наследия также федерального значения. Дело возбуждено по факту повреждения сарматского некрополя в Оренбургском районе возле села Дедуровка.

«Чёрные копатели» вскрыли два самых высоких кургана сарматского некрополя. Варварское разграбление вызвало широкий резонанс. В ближайшее время учёные планировали начать раскопки этих захоронений, но «чёрные копатели» их опередили.

По данным минкульта региона, преступники добрались до древних могил, а какие-то уникальные находки могут быть безвозвратно утрачены.

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